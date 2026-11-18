Диетолог предупредил о последствиях быстрого приема пищи для здоровья
Диетолог Вагнер дос Рейс заявил, что привычка быстро есть может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Об этом пишет издание Terra.
Специалист пояснил, что при быстром питании человек меньше жует пищу. В результате в желудок попадают крупные куски еды, что требует от ЖКТ больших усилий для переваривания и может вызвать дискомфорт.
По словам доктора, быстрое питание, разговоры во время еды и глотание без должного измельчения способны привести к увеличению количества проглоченного воздуха. Это, в свою очередь, вызывает такие симптомы, как отрыжка и вздутие живота. Кроме того, эта привычка может способствовать перееданию, отметил он.
Чувство сытости зависит от физиологических механизмов, которые включают сигналы, поступающие от пищеварительной системы в мозг. Поскольку эти сигналы не являются мгновенными, быстрый прием пищи затрудняет осознание того, что организм уже получил достаточно пищи, заключил дос Рейс.
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