18 ноября 2026, 14:38

Диетолог дос Рейс: Быстрое употребление пищи провоцирует дискомфорт в ЖКТ

Фото: iStock/ilona titova

Диетолог Вагнер дос Рейс заявил, что привычка быстро есть может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Об этом пишет издание Terra.