Россиянам перечислили трендовые укладки в винтажном стиле

Стилист Скороходова: винтажные прически требуют времени и сил

В моде все больше ценится индивидуальность и естественность, а также легкая небрежность, которые перекочевали к нам с модных подиумов прошлых лет.





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что сейчас в укладках мода на естественность и винтаж.





«Винтажные укладки — это те, которые были популярны в разные десятилетия прошлого столетия, их популяризировали актрисы и деятели светской истории. Однако такие прически требуют большой сноровки и большего времени, поэтому сначала стоит потренироваться», — сказал эксперт.

Укладка «Голливудская волна»: яркая и привлекательная, излюбленная у голливудских актрис. Она универсальная, ее можно использовать и носить как с хвостом, так и с распущенными волосами.

«Необходимо часть волос оформить волной около лица и зафиксировать с помощью специальных средств, подождать полного высыхания. После зажать и снять, останется шикарная волна. Остальные волосы можно оформить по своему вкусу», — добавила она.

Парижский шик — пучок-ракушка: эстетика 60-х годов прошлого столетия и универсальное решение для любых вечерних выходов. Однако эта укладка сложнее обычного пучка. Здесь важно, чтобы волосы держали объем и выглядели объемными, поэтому сначала нужен начес.

«Впоследствии волосы формируются в вертикальную широкую «колбаску» и фиксируются шпильками. Несколько локонов выпускаются у лица. Основной эффект должен быть сзади, где расположится красивый пучок. Носить можно как со строгим образом, так и с романтический летним платьем», — уточнила Скороходова.

Мокрый эффект: изящная и деликатная прическа. Это укладка из эпохи джаза 20-х годов прошлого столетия, которая в своей основе имеет тонкие пряди на висках с мокрым эффектом. Их также можно украсить различными декоративными элементами: жемчугом, бусинами, цветами.

«Ее можно носить и с костюмами, с вечерними и коктейльными платьями», — дополнила дизайнер.