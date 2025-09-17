«Ветер в волосах»: Стилист назвала главный тренд причесок осени 2025

17 сентября 2025, 18:04

Стилист Скороходова: тренд осени 2025 — ветер в волосах

Фото: istockphoto/Pichsakul Promrungsee

Каждый новый сезон подразумевает обновленный взгляд на свою внешность, ведь мода скоротечна, а быть в трендах хочется всегда.





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что сегодня укладка — это не про тренды, которые мы ранее пытались копировать, а про индивидуальность и выражение себя.





«То есть мы должны выбирать укладки, исходя из особенностей своего внутреннего мира, внешности, стилевых предпочтений», — дополнила она.

«Сейчас на пике калифорнийский шик, когда у нас есть легкая укладка, которая будто бы делалась вчера. Тренд на идеальный перфекционизм, когда у нас волосок к волоску, становится отходящей историей. Поэтому больше свободы, больше живости, чтобы ветер играл в волосах», — поделилась собеседница.