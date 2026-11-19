19 ноября 2026, 12:14

Врач Филимонова: температура во время болезни означает хороший иммунитет

Фото: iStock/natapetrovich

Иммунитет — это не просто «щит» от простуды, а сложнейшая биологическая армия, которая ежесекундно ведет невидимую войну. Пока мы спим, едим или работаем, миллионы клеток патрулируют организм, распознавая и уничтожая вирусы, бактерии и даже собственные «сломанные» клетки. Однако, как выясняется, эта система — не статичная броня, а живой, пластичный механизм, который можно тренировать, ослаблять стрессом или, наоборот, поддерживать правильным образом жизни.





Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области по первичной медико-санитарной помощи Наталья Филимонова в беседе с «Радио 1» назвала главный признак хорошего иммунитета.





«Высокая температура в начале — это признак нашего хорошего иммунитета. Он активно начинает бороться с вирусом, поэтому температура повышается. То есть не стоит бояться температуры, если вы нормально её переносите», — объяснила врач.

«Не нужно советоваться с соседями, друзьями и так далее. Лучше сразу обратиться к врачу», — резюмировала Филимонова.