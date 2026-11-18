18 ноября 2026, 12:34

Терапевт Лапа: ИИ не сможет заменить врачей из-за отсутствия клинического опыта

Фото: iStock/KamiPhotos

Всё чаще звучат прогнозы, что искусственный интеллект скоро заменит врачей: он сможет анализировать симптомы, ставить диагнозы и назначать лечение. Так ли это на самом деле, и что думают об этом сами врачи?





Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» объяснила, что клинический опыт и живой осмотр незаменимы, а идея доверить медицину алгоритмам вызывает у неё улыбку.





«Технологии развиваются стремительно, и искусственный интеллект уже помогает в диагностике: анализирует снимки, расшифровывает анализы, подсказывает возможные варианты. Но утверждения о том, что ИИ заменит врачей — это не просто преждевременно, а опасно», — сказала она.

«Сегодня, конечно, никто не призывает отказываться от лабораторных исследований. Но способность врача "увидеть" болезнь, связать симптомы в единую картину, учесть индивидуальные особенности пациента — это то, чему алгоритмы пока не научились. Назначение терапии — это не просто выбор препарата по протоколу. Это решение, основанное на живом осмотре, оценке выделительной системы, желудочно-кишечного тракта, состояния слизистых и многом другом», — подчеркнула Лапа.