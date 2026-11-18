Стало известно, может ли ИИ заменить врача
Терапевт Лапа: ИИ не сможет заменить врачей из-за отсутствия клинического опыта
Всё чаще звучат прогнозы, что искусственный интеллект скоро заменит врачей: он сможет анализировать симптомы, ставить диагнозы и назначать лечение. Так ли это на самом деле, и что думают об этом сами врачи?
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» объяснила, что клинический опыт и живой осмотр незаменимы, а идея доверить медицину алгоритмам вызывает у неё улыбку.
«Технологии развиваются стремительно, и искусственный интеллект уже помогает в диагностике: анализирует снимки, расшифровывает анализы, подсказывает возможные варианты. Но утверждения о том, что ИИ заменит врачей — это не просто преждевременно, а опасно», — сказала она.
По словам эксперта, медицина всегда опиралась на опыт и наблюдательность врача. Ещё недавно, чтобы поставить диагноз, врач мог не иметь под рукой анализов — он полагался на осмотр, знание симптомов и клиническое мышление.
«Сегодня, конечно, никто не призывает отказываться от лабораторных исследований. Но способность врача "увидеть" болезнь, связать симптомы в единую картину, учесть индивидуальные особенности пациента — это то, чему алгоритмы пока не научились. Назначение терапии — это не просто выбор препарата по протоколу. Это решение, основанное на живом осмотре, оценке выделительной системы, желудочно-кишечного тракта, состояния слизистых и многом другом», — подчеркнула Лапа.
Она добавила, что отрицать пользу технологий не стоит, потому что они могут ускорить анализ данных, помочь с расшифровкой исследований. Но окончательное решение — диагностика и назначение лечения — должно оставаться за врачом. В противном случае мы рискуем превратить медицину в механический процесс, где нет места индивидуальному подходу и человеческому опыту.