Россиянам рассказали, как правильно хранить арбузы и дыни зимой

09 сентября 2025, 19:13

Садовод Ганичкина: арбузы и дыни можно хранить зимой в бумажных пакетах

Фото: istockphoto / Fotofantastika

Сохранить овощи свежими и полезными до весны — это важная задача, особенно для тех, кто хочет наслаждаться здоровой пищей в течение всего года. Консервация, заморозка, сушка, хранение в погребе, использование вакуумной упаковки и проращивание — методы, которые могут нам помочь. Однако нужно понимать, когда и с какими овощами это нужно использовать, чтобы сохранить вкус и пользу.





Телеведущая, автор книг по садоводству и огородничеству, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» заявила, что хранить овощи следует в банках в холодильнике или в погребах.





«Помидоры в теплицах на ночь нужно накрывать, закрывать, потому что они теплолюбивые. И стоит прекратить обильные поливы. Также помидоры любят сквозняки, проветривание», — сказала она.

«Есть бумажные мешки, желтая толстая бумага, в несколько слоев. Этот мешок ставится в полиэтиленовый мешок, все завязывается так, чтобы посередине можно было сделать отверстие пальцем. И они стоят на балконе, в кладовке долго хранятся», — объяснила Ганичкина.