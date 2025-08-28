Дачникам рассказали, как хранить урожай и закрутки
Садовод Ганичкина: Закрутки лучше всего хранить в погребе
Овощи и закрутки лучше хранить в погребе или на балконе. Об этом рассказала главный садовод России Октябрина Ганичкина.
Она отметила, что сейчас настало время для заготовок на зиму. Пора варить варенье, делать джемы и компоты, закрывать огурцы и помидоры. При этом свежие овощи лучше всего сохраняются в погребе или на балконе в бумажных пакетах.
«Так они меньше гниют, потому что проходит воздух. А в тряпичных или полиэтиленовых мешках скапливается конденсат, который провоцирует развитие гнилостных процессов. Также в бумажном мешке сохраняется комфортная температура для правильного хранения овощей — плюс 2–3 градуса», — пояснила Ганичкина «Вечерней Москве».
По её словам, в подобных условиях свёкла, морковь и картошка могут храниться до декабря. А вот кабачки, тыквы, лук и чеснок, по словам эксперта, лучше хранить в сухом месте в квартире.
Ягоды и зелень можно заморозить, заключила садовод.
Тем временем эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов посоветовал в беседе с RT начать подготовку к зимнему простою дачного дома заранее.
«Пройтись по дому и участку так, словно вы действительно закрываете маленький самостоятельный мир на зиму. Все окна и двери должны быть проверены на прочность, замки — смазаны и закрыты, а сараи и хозяйственные постройки — опечатаны или хотя бы заперты на надёжные замки», — сказал Орехов.
Он также призвал перекрыть подачу воды и слить остатки из системы, чтобы избежать замерзания труб. Из дома необходимо вынести газовые баллоны, а электричество отключить. Из холодильника стоит убрать все продукты, разморозить его и оставить дверцы приоткрытыми.