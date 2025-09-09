В Подмосковье проверили 170 тысяч тонн зерна

09 сентября 2025, 20:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты Московской области уже проверили около 170 тысяч тонн пшеницы нового урожая. На экспертизу в лабораторию филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области поступили 218 образцов озимых и яровых культур, отметили в подмосковном Минсельхозе.