В Подмосковье проверили 170 тысяч тонн зерна
Специалисты Московской области уже проверили около 170 тысяч тонн пшеницы нового урожая. На экспертизу в лабораторию филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области поступили 218 образцов озимых и яровых культур, отметили в подмосковном Минсельхозе.
Основные партии зерна пришли из аграрных округов региона: 100 тысяч тонн — из Зарайска, 37 тысяч — из Серебряных Прудов, 18,2 тысячи — из Коломны, по 11 тысяч — из Каширы и Ступино.
17 % проверенного зерна (28,5 тыс. тонн) отнесено к 3-му классу — это пшеница высокого качества, пригодная для хлебопечения.
Более половины урожая (54,9 %, или 92 тыс. тонн) попало в 4-й класс, который чаще используется в мукомольной промышленности.
Еще 26,8 % (44,9 тыс. тонн) составили партии 5-го класса, и они в основном идут на корм животным.
Однако не всё зерно прошло проверку. Около 2,2 тыс. тонн пшеницы забракованы: в трёх пробах выявили посторонний запах полыни, часть партий оказалась с повышенной влажностью, а в одном образце нашли избыточное количество сорной примеси.
Проверки продолжаются — всего в этом году планируется отобрать 498 проб и провести около 9,5 тысячи исследований. Итоговую оценку качества урожая специалисты дадут после завершения уборочной кампании.
Читайте также: