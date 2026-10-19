Россиянам раскрыли, в каких продуктах содержится скрытая соль

19 октября 2026, 11:15

Диетолог Пичугина: скрытая соль содержится в хлебе, колбасах и яйцах

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Вы уверены, что съедаете ложку соли в день? Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление натрия, но даже те, кто не солит еду в тарелке, часто превышают норму в 2–3 раза. Причина — «скрытая соль», которая прячется в, казалось бы, безобидных продуктах.





Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина в беседе с «Радио 1» заявила, что особую осторожность следует проявлять с так называемой «скрытой солью», которая содержится в продуктах промышленного производства.





«Все продукты промышленного производства содержат много соли изначально, это входит в технологию. И в хлебе (чёрном и белом), и во всем кондитерском печенье есть скрытая соль», — предупредила диетолог.

«Бессолевые диеты не рекомендуются спортсменам, детям, работникам горячих цехов, кто теряет много жидкости с потом. Даже в натуральных продуктах — мясе, яйцах, рыбе — содержится 3–4 грамма соли на 100 граммов, поэтому полностью исключить её из рациона всё равно не получится», — заключила Пичугина.

