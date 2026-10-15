Диетолог Дианова назвала главные угрозы для здоровья печени
Диетолог Дианова: главный враг печени — это чревоугодие и обжорство
Печень не нуждается в специальных диетах и добавках для очищения от токсинов, если орган здоров и нормально работает. Для поддержания его здоровья важнее постоянные пищевые привычки, а не разовые детокс-программы. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
По словам специалиста, одна из главных угроз для печени — переедание. Избыток калорий способствует накоплению жира и повышает риск ожирения и инсулинорезистентности.
«Первый и главный враг печени — это гедонизм, чревоугодие и обжорство. Суть не в самих продуктах, а в их избыточности», — объяснила Дианова.Особую опасность представляет алкоголь. Он повреждает клетки печени и способствует накоплению жира в них.
«Любая доза алкоголя вредна. Несмотря на популярные в начале XXI века исследования о пользе малых доз для сердечно-сосудистой системы, сегодня они не выдерживают критики. С точки зрения формирования зависимости картина тоже не обнадеживает. Редкое употребление, которое маловероятно вызовет привыкание — это один раз в месяц», — подчеркнула врач.Врач также призвала ограничить сладкие напитки: газировку, пакетированные соки, холодный чай и кофе с сиропами. Избыток сахара нарушает обмен глюкозы и жиров, что повышает риск ожирения и жирового поражения печени. По словам эксперта, важно также сократить потребление кондитерских изделий и других продуктов с большим количеством рафинированных углеводов.
Ещё одна категория, на которую стоит обратить внимание, — продукты с избытком насыщенных и трансжиров. Дианова упомянула жирное мясо, колбасы, сосиски и бекон. Вместо них специалист рекомендовала чаще выбирать рыбу, бобовые и растительные источники белка.
Отдельно Дианова обратила внимание на жирные молочные продукты. По её словам, научный анализ 2025 года выявил связь их регулярного употребления с риском хронических заболеваний печени.
Вместо краткосрочных детокс-программ эксперт советует придерживаться сбалансированного питания с большим количеством растительных продуктов.
«Основа здоровья печени — это разнообразная, богатая клетчаткой растительная пища. Овощи, зелень, бобовые, цельные злаки и фрукты создают ту среду, в которой печень способна эффективно работать, восстанавливаться и защищать организм от токсинов», — резюмировала Дианова.