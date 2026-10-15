Диетолог Дианова назвала главные угрозы для здоровья печени

15 октября 2026, 12:57

Диетолог Дианова: главный враг печени — это чревоугодие и обжорство

Фото: istockphoto / YelenaYemchuk

Печень не нуждается в специальных диетах и добавках для очищения от токсинов, если орган здоров и нормально работает. Для поддержания его здоровья важнее постоянные пищевые привычки, а не разовые детокс-программы. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.





По словам специалиста, одна из главных угроз для печени — переедание. Избыток калорий способствует накоплению жира и повышает риск ожирения и инсулинорезистентности.

«Первый и главный враг печени — это гедонизм, чревоугодие и обжорство. Суть не в самих продуктах, а в их избыточности», — объяснила Дианова.

«Любая доза алкоголя вредна. Несмотря на популярные в начале XXI века исследования о пользе малых доз для сердечно-сосудистой системы, сегодня они не выдерживают критики. С точки зрения формирования зависимости картина тоже не обнадеживает. Редкое употребление, которое маловероятно вызовет привыкание — это один раз в месяц», — подчеркнула врач.



«Основа здоровья печени — это разнообразная, богатая клетчаткой растительная пища. Овощи, зелень, бобовые, цельные злаки и фрукты создают ту среду, в которой печень способна эффективно работать, восстанавливаться и защищать организм от токсинов», — резюмировала Дианова.