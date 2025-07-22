Россиянам рассказали, можно ли замедлить развитие болезни Альцгеймера
Невролог Махинов: физическая активность может отсрочить болезнь Альцгеймера
Здоровое питание, а также физическая и умственная активности могут отсрочить болезнь Альцгеймера. Об этом рассказал врач-невролог Европейского медицинского центра (EMC) Константин Махинов.
Одним из главных факторов развития болезни Альцгеймера является образ жизни, отметил эксперт.
«На сегодняшний день известно, что повлиять на факторы работы головного мозга мы можем за счёт коррекции диеты. Так, рацион MIND (Mediterranean-DASH) благоприятно сказывается на работе мозга. Он сочетает в себе элементы средиземноморской диеты и диеты DASH, предназначенной для профилактики артериальной гипертензии», — пояснил Махинов в беседе с RT.
По его словам, такое питание не вызывает резких скачков сахара и позволяет дольше сохранять здоровую активность мозга.
Он также отметил, что профилактикой заболевания является активный образ жизни. При этом важно не только заниматься спортом, но и интеллектуальной деятельностью, например, читать и общаться с новыми интересными людьми.
Кроме того, риск возникновения болезни Альцгеймера возрастает, если человек спит менее шести часов в сутки, заключил Махинов.
В свою очередь член-корреспондент РАН, профессор, генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов рассказал «Известиям» о важности умения выводить себя из стрессового состояния.
«Если вы не умеете искусственно брать себя за шкирку и выводить из состояния напряжения, то мозг начнет «портиться». В идеале это чередование работы с противоположной деятельностью. Главное — уметь вытаскивать себя из привычного контекста и помещать в другой, где уровень стресса будет ниже», — уточнил Белоусов.
По словам эксперта, многие проблемы нервной системы связаны с неправильным питанием. Он пояснил, что хлеб и сладости держат нервную систему в постоянном напряжении.