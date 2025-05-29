Россиянам рассказали о правилах безопасности на летних водоемах
Эксперт по безопасности Халилов: при купании летом может остановиться сердце
1 июня во многих регионах России начнется купальный сезон. В настоящее время ведутся подготовительные работы на пляжах и местах отдыха у воды.
Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с «Радио 1» рассказал о правилах безопасности около воды.
«Самое первое — не злоупотреблять алкоголем. Каждый раз у людей, выпивающих на природе, снижается порог бдительности, пропадает чувство страха. И здесь начинаются соревнования, кто дальше заплывет, кто выше прыгнет — неадекватные и небезопасные действия», — сказал он.
Также, по его совету, на водоемах необходимо следить за детьми, потому что они могут оступиться, захлебнуться и утонуть.
«В идеале надо плавать в специально подготовленных местах, пляжах, где есть спасательные посты и службы спасения. Чтобы в случае опасности спасатели могли подплыть и вытащить человека», — отметил Халилов.
Он добавил, что нужно быть аккуратнее на солнце, чтобы не получить тепловой удар.
«Люди перегреваются, с разбега прыгают в холодную воду. Из-за перепадов температур у человека может и сердце остановиться, и сознание потеряться. Нельзя играться и баловаться, потому что вода ошибок не прощает. Не уплывайте вдаль, так как у вас может произойти судорога», — подчеркнул собеседник.