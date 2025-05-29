Россиянам рассказали о правилах безопасности на летних водоемах

29 мая 2025, 13:27

Эксперт по безопасности Халилов: при купании летом может остановиться сердце

Фото: iStock/RenatoK

1 июня во многих регионах России начнется купальный сезон. В настоящее время ведутся подготовительные работы на пляжах и местах отдыха у воды.





Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с «Радио 1» рассказал о правилах безопасности около воды.





«Самое первое — не злоупотреблять алкоголем. Каждый раз у людей, выпивающих на природе, снижается порог бдительности, пропадает чувство страха. И здесь начинаются соревнования, кто дальше заплывет, кто выше прыгнет — неадекватные и небезопасные действия», — сказал он.

«В идеале надо плавать в специально подготовленных местах, пляжах, где есть спасательные посты и службы спасения. Чтобы в случае опасности спасатели могли подплыть и вытащить человека», — отметил Халилов.

«Люди перегреваются, с разбега прыгают в холодную воду. Из-за перепадов температур у человека может и сердце остановиться, и сознание потеряться. Нельзя играться и баловаться, потому что вода ошибок не прощает. Не уплывайте вдаль, так как у вас может произойти судорога», — подчеркнул собеседник.