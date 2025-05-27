У берегов Крыма опрокинулся прогулочный катер с пассажирами на борту

Фото: Telegram-канал «Следком Крыма и Севастополя» @sledcomcrimea
Прогулочный катер перевернулся в районе «Золотого» пляжа у бухты Балаклава в Крыму. Шесть туристов, находившихся на борту, не пострадали благодаря оперативной помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.
«В результате неправильной оценки погодных условий судоводитель допустил переворот прогулочного катера. На борту находились 6 пассажиров», — передает РИА Новости информацию МЧС.
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Пассажиры оказались в воде после опрокидывания судна. Люди были спасены экипажами проходящих мимо катеров и доставлены на берег. Медики осмотрели всех, госпитализация никому не потребовалась.
Госинспекция по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю совместно со следственными органами устанавливает обстоятельства инцидента.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»).
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