Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ У берегов Крыма опрокинулся прогулочный катер с пассажирами на борту

У берегов Крыма опрокинулся прогулочный катер с пассажирами на борту

У Балаклавы в Крыму опрокинулся прогулочный катер с шестью пассажирами на борту
Фото: Telegram-канал «Следком Крыма и Севастополя» @sledcomcrimea

Фото: Telegram-канал «Следком Крыма и Севастополя» @sledcomcrimea

Прогулочный катер перевернулся в районе «Золотого» пляжа у бухты Балаклава в Крыму. Шесть туристов, находившихся на борту, не пострадали благодаря оперативной помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.
«В результате неправильной оценки погодных условий судоводитель допустил переворот прогулочного катера. На борту находились 6 пассажиров», — передает РИА Новости информацию МЧС.
«Надеюсь, не подрались как Макроны»: Захарова пошутила после спорного заявления Мерца о поставках оружия Украине
«Надеюсь, не подрались как Макроны»: Захарова пошутила после спорного заявления Мерца о поставках оружия Украине
Пассажиры оказались в воде после опрокидывания судна. Люди были спасены экипажами проходящих мимо катеров и доставлены на берег. Медики осмотрели всех, госпитализация никому не потребовалась.

Госинспекция по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю совместно со следственными органами устанавливает обстоятельства инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан»).

Читайте также:

«Когда не будет мамы, как он будет жить?»: Психолог объяснила, что не так с 35-летним сыном Сябитовой

В США на параде в честь антигитлеровской коалиции не было флага России или СССР

Антон Филипенко поцеловал актрису Аглаю Тарасову на премии в Москве — кадры
#мчс
#уголовное пассажиры
#ук
#медики
#рф
Выяснилось состояние пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле
Guardian: состояние части пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле критическое
27 мая 2025, 00:32

Фото: iStock/IR_Stone

Несколько пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Ливерпуле находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило британское издание The Guardian.
Инцидент произошел вечером, в районе 18:00 по местному времени (20:00 мск). Болельщики праздновали победу футбольного клуба «Ливерпуль» в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Дороги в центре города начали открывать незадолго до происшествия.

Темный минивэн (предположительно Ford Galaxy) на скорости влетел в толпу после завершения парада. Машина «мяла» под собой людей, пока фанаты не остановили автомобиль. Telegram-канал SHOT писал о не менее чем 17 пострадавших.

Кадры из соцсетей показывают, как фанаты пытались вытащить мужчину из автомобиля, но полиция оперативно вмешалась, предотвратив самосуд. 53-летний водитель был задержан на месте.

Читайте также:

«Там брат брата предаст за деньги»: Отар Кушанашвили высказался о скандале с группой с UMA2RMAN

В России смягчили требования программы льготного автокредитования

«Новый член семьи»: Эмин Агаларов объявил о пополнении и показал радость дочки — фото
#полиция
#дороги
#водитель
#инцидент
#происшествия
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле
Автомобиль наехал на пешеходов в Ливерпуле, водитель задержан
26 мая 2025, 22:17

Фото: istockphoto/BrianAJackson

На толпу пешеходов наехал автомобиль в британском Ливерпуле, информирует в соцсетях полиция Мерсисайда.
«В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля. <...> Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит», — сказано в сообщении.

Как уточнили правоохранители, водитель задержан. Городские СМИ опубликовали снимки, на которых видна оцепленная территория с большим количеством спасателей и полицейских. По данным местной газеты Liverpool Echo, медицинский вертолет приземлился на месте ЧП. Британский премьер Кир Стармер уже в курсе ситуации.

«События в Ливерпуле ужасны — мои мысли со всеми пострадавшими», — отреагировал он.

Премьер-министр поблагодарил экстренные службы за оперативность.

Читайте также:

Росгвардейцы задержали подозреваемых в ограблении курьера в Москва-сити

В Новой Москве неизвестные открыли стрельбу

В Ульяновске девушка выдумала изнасилование из-за не подаренного смартфона
#мир
#великобритания
#происшествие
#дтп
#новости
#полиция
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардейцы задержали подозреваемых в ограблении курьера в Москва-сити
26 мая 2025, 21:25

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Подозреваемые в ограблении курьера в деловом центре «Москва-сити» задержаны сотрудниками Росгвардии. В столичном главке ведомства предоставили соответствующую видеозапись. Уточняется, что злоумышленников подозревают в нападении на доставщика и хищении у него денег в особо крупном размере.
«Неизвестные подошли к мужчине, который ожидал такси. Злоумышленники напали на него и вырвали из рук чемодан с деньгами, после чего скрылись», — сказано в релизе.
Известно, что двое подозреваемых пытались сопротивляться при задержании. Правоохранители сделали два предупредительных выстрела вверх. Открыто уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

В Новой Москве неизвестные открыли стрельбу

Битцевский маньяк захотел «переехать» в колонию поближе к Москве

Учительница совратила четырех школьников на секс и обманом родила от одного из них
#мир
#россия
#москва
#криминал
#росгвардия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новой Москве неизвестные открыли стрельбу
26 мая 2025, 16:37

Фото: iStock/yacobchuk

В ЖК «Спортивный Квартал», расположенном в Новой Москве, были слышны звуки стрельбы.
Как сообщает телеграм-канал Mash cо ссылкой на слова жителей, мужчина бродил по улице и открыл огонь. Его скрутил спецназ. Канал опубликовал момент задержания.



Позже телеграм-канала SHOT написал, что нападавших было трое. По предварительной информации, двое задержаны, одному удалось скрыться.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Читайте также:

Сыро и холодно: россиянке стало плохо в турецком отеле

Врачи борются за жизнь малыша с ожогами, возникшими в результате возгорания кроватки

В Казани выпускники устроили массовую драку
#жизнь
#мужчина
#стрельба
#новая москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оставила детей с мужем и уехала к любовнику: кто на самом деле виноват в смерти финалистки конкурса «Миссис Россия» Натальи Маурер
26 мая 2025, 12:18

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

Скрипачка, финалистка конкурса «Миссис Россия» и мать троих детей Наталья Маурер 3 мая 2025 года была найдена мёртвой в квартире на севере Москвы. Подробности трагедии и о том, кто убил женщину, расскажет «Радио 1».

Мама, певица и «Миссис Планета женщин»


Наталья Маурер была матерью троих детей, обладательницей титулов «Миссис Приволжский федеральный округ» и «Миссис Планета женщин». Её совместные музыкальные выступления с мужем Артёмом Маурером собирали полные залы. В социальных сетях Наталья делилась философскими размышлениями о материнстве, демонстрировала семейные фото и рассказывала, как дети стали для неё источником вдохновения. Она верила, что с рождением ребёнка жизнь не заканчивается, а, наоборот, наполняется новым смыслом.


Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

Долгий путь к мечте


С раннего возраста Наталья мечтала о сцене и подиумах, но мать считала подобные стремления несерьезными. Лишь спустя годы, уже будучи взрослой беременной женщиной, она вернулась к мечте: девушка впервые попробовала себя в конкурсе для будущих мам. После рождения ребенка она продолжила этот путь, выигрывала титулы и добивалась признания на национальном и международном уровнях.

В 2019 году она поучила титул «Миссис Приволжский федеральный округ», после чего стала финалисткой конкурса «Миссис Россия». Кульминацией её модельной карьеры стал международный титул — «Миссис Планета женщин».

Музыка, сцена и любовь


Наряду с конкурсами красоты, в жизни Натальи важнейшее место занимало искусство. Вместе с супругом Артёмом, солистом Нижегородского театра оперы и балета, она выступала с музыкальными номерами.

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

Девушка признавалась, что именно благодаря творчеству они с мужем сблизились.

Судьбоносное знакомство: кто такой Алексей Паштаев?


3 мая 2025 года в одной из московских квартир по улице Дубнинская было найдено тело 40-летней Натальи Маурер. Женщина скончалась от многочисленных травм. На ее теле были обнаружены следы побоев.

«По данным следствия, 3 мая 2025 года фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинская в городе Москве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил свою знакомую. От полученных повреждений 40-летняя женщина скончалась на месте происшествия», — сообщили в столичном СК.

Квартира, в которой произошла трагедия, принадлежит пожилой женщине — матери 39-летнего Алексея Паштаева, хирурга и старшего научного сотрудника института «Микрохирургия глаза». По данным следствия, именно он стал последним, кто видел Наталью живой.

«Он это все снимал»: 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей в Нижегородской области, подробности
«Он это все снимал»: 14-летний подросток изнасиловал первоклассника на глазах у друзей в Нижегородской области, подробности

По информации следствия, Маурер и Паштаев в последние недели жили вместе. Сообщается, что они познакомились ещё в студенческие годы в Чебоксарах, после чего на долгие годы не общались, пока вновь не встретились в Москве.

Агрессия и алкоголь: тёмные стороны хирурга


Знакомые Алексея Паштаева утверждают, что в его прошлом уже были случаи насилия.

«Алексей не очень подходит на роль убийцы. Но я слышал, что он дома иногда распускал руки в отношении своих женщин. Раньше он уже был женат, и по пьяни мог запросто ударить», — рассказал KP.RU один из его знакомых.
Соседи Паштаева вспоминают частые ссоры с женщинами, громкую музыку и случаи сильного алкогольного опьянения.

Наталья Маурер (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

«Пьяный был, сколько я его вижу», — отметила консьержка дома.

С Натальей его начали замечать в подъезде примерно за месяц до трагедии. При этом в ночь предполагаемого убийства соседи не слышали никаких криков или подозрительных звуков.

Вопросы без ответов: где был муж, почему Наталья жила не дома?


Скандальные подробности истории породили массу вопросов. Пользователи сети интересуются тем, почему замужняя женщина и мать троих детей провела более месяца в квартире мужчины в другом городе? Почему её не искал супруг? Особый интерес у них вызвала странная фраза Артёма Маурера, написанная им под видео, где Наталья играет на скрипке.

«Я ведь рядом стоял», — написал Артём.

Эта деталь породила теорию, что Артём мог появиться в квартире Паштаева в день трагедии. Некоторые предположили, что он пытался вернуть жену домой, и именно его присутствие спровоцировало вспышку ревности у сожителя Натальи.

Последние дни: что известно о встрече Натальи с бывшим мужем


Незадолго до трагедии Наталья Маурер приезжала в родной город. Там она встретилась с бывшим супругом Артемом Маурером. По его словам, они прогулялись, купили продукты, а после он проводил ее до автобуса.

Наталья Маурер с супругом (фото: «Вконтакте» / natasha_boska)

«Я сказал: "Наташ, я тебя очень люблю". Она ответила тем же, нарисовала на окне сердечко. Потом позвонила, когда добралась домой. И больше я ничего не знаю», — рассказал Артем в эфире «Пусть говорят».

Он утверждает, что между ними сохранялись доверительные отношения, однако о поездке Натальи в Москву он не знал. Только спустя полторы недели, обеспокоенный молчанием, начал звонить бывшей жене. Телефон не отвечал. Все это время трое детей пары находились с сестрой Натальи — Василисой. Именно она 3 мая первой сообщила Артему о трагедии.

«Звоню дочке, чтобы узнать, почему мама не выходит на связь — трубку берет Василиса. Говорит: "Тема, у меня-то всё хорошо. Наташа погибла"», — вспоминает он.

Прощание Натальей Маурер и следствие


Церемония прощания с Натальей состоялась 7 мая в селе Борисо-Покровское Нижегородской области. Её отпели в местной церкви, прощаться приехали родные, друзья и поклонники. Следствие только началось. Алексей Паштаев арестован и заключён под стражу.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Паштаеву А.Н», — сообщается в материалах суда.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Кто заберёт детей?


После гибели Натальи трое её детей находятся под опекой сестры Василисы. Она уже заявила о намерении оформить официальную опеку совместно с мужем, пока, как она выразилась, бывший муж погибшей «не наладит свою жизнь». Артем с этим категорически не согласен. Он заявил, что будет бороться за право забрать детей к себе.

Читайте также:

В Якутии нашли тело убитой женщины за автобусной остановкой

В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения

Жительница Ивантеевки получила семь лет колонии за убийство сожителя
#убийство
#музыка
#трагедия
#искусство
#смерть
#алкоголь
#уголовное прощание
#вконтакте
#соседи
#следствие
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате