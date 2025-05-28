В Московской области рассказали об открытии пляжного сезона

28 мая 2025, 09:40

Видео: Министерство благоустройства Московской области

С 1 июня в Подмосковье официально открывается пляжный сезон. Сейчас на водоемах региона завершаются подготовительные работы, сообщает Министерство благоустройства Московской области.





Заместитель председателя правительства области и глава Минблагоустройства Михаил Хайкин сообщил, что этим летом для отдыхающих откроется 164 пляжа и зоны у воды. В прошлом году на пляжах региона побывало свыше 1,3 миллиона человек, а в 2025-м ожидается рост числа посетителей до 1,5 миллиона.





«В рамках подготовки проводятся работы по завозу песка, акарицидной обработке и водолазному обследованию. Особое внимание уделяется подготовке пляжной инфраструктуры — кабинам для переодевания, душевым, лежакам, волейбольным площадкам,, спасательным вышкам и постам, а также объектам бизнеса — точкам проката и торговли», — отметил Хайкин.