В Московской области рассказали об открытии пляжного сезона
Видео: Министерство благоустройства Московской области
С 1 июня в Подмосковье официально открывается пляжный сезон. Сейчас на водоемах региона завершаются подготовительные работы, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Заместитель председателя правительства области и глава Минблагоустройства Михаил Хайкин сообщил, что этим летом для отдыхающих откроется 164 пляжа и зоны у воды. В прошлом году на пляжах региона побывало свыше 1,3 миллиона человек, а в 2025-м ожидается рост числа посетителей до 1,5 миллиона.
«В рамках подготовки проводятся работы по завозу песка, акарицидной обработке и водолазному обследованию. Особое внимание уделяется подготовке пляжной инфраструктуры — кабинам для переодевания, душевым, лежакам, волейбольным площадкам,, спасательным вышкам и постам, а также объектам бизнеса — точкам проката и торговли», — отметил Хайкин.
Среди самых популярных мест для отдыха — пляж «Голубое озеро» в Луховицах, зона отдыха «Любляна» в Егорьевске, пляжи в Зарайске, Талдоме и на Сенеже в Солнечногорске. Высокой посещаемостью также отличаются Кореневский карьер в Люберцах, городские пляжи в Дубне и Истре, Волкушинский карьер в Лыткарино и пруд в Электростали.
В министерстве напомнили, что купание разрешено только в специально оборудованных и проверенных местах.
Полный список пляжных зон, открытых в этом году, доступен по ссылке: карта пляжей.