Пляжи Белопесоцкого котлована готовят к летнему сезону

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
В городском округе Ступино определили два официальных места для купания летом – это пляжи Белопесоцкого котлована. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В ходе подготовки к летнему сезону провели противоклещевую обработку, забор проб воды и песка. К 30 мая будут установлены кабины для переодевания, душевой и два туалетных модуля, урны и контейнеры для сбора твёрдых коммунальных отходов. Планируется также установить нестационарный торговый объект, тележки с горячей кукурузой и мороженым. Для активного отдыха будет предусмотрен прокат сапбордов», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Там добавили, что на территории пляжа будут работать спасательные посты, оснащённые необходимым оборудованием.
С наступлением купального сезона места отдыха на водоёмах в выходные дни будут патрулировать. Помимо этого, отдыхающих станут информировать через громкоговорители о мерах безопасности на воде.
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Лора Луганская