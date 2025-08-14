Россиянам рассказали, чем отличаются эмоции от чувств

14 августа 2025, 11:28

Психосоматолог Тур: эмоции кратковременны, а чувства более длительны

Фото: iStock/VladimirFLoyd

Зачастую людям очень тяжело разобраться со своими эмоциями и чувствами. Для этого они обращаются к специалистам или проходят курс по изучению самих себя.





Врач, психосоматолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» рассказала, в чем разница между эмоциями и чувствами.





«Все это в рамках наших философских рассуждений. Эмоция более кратковременная, а чувство длится дольше, потому что это состояние. Я предлагаю отталкиваться от именно временной градации, потому что она удобнее всего», — сказала она.

«А счастье — это когда в течение недели мы чувствуем внутри приятное ощущение. То есть это состояние, которое следует оценивать ретроспективно, оглядываясь в прошлое. Любой качественный счастливый год может быть наполнен и взлетами, и падениями, но мы смотрим на общий потенциал», — объяснила психосоматолог.