Медик рассказал, как распознать рак яичников среди типичных недомоганий
Врач Белков заявил, что рак яичников нередко принимают за ПМС
Рак яичников относится к числу наиболее коварных и опасных женских онкозаболеваний. Его проявления нередко маскируются под обычные недомогания. Женщины часто связывают регулярное вздутие или тянущие боли внизу живота с дисбактериозом или ПМС, тем самым упуская шанс на раннее выявление болезни.
О признаках, которые должны насторожить, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог, онкогинеколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Дмитрий Белков.
«Главная угроза в том, что женщины редко связывают такие симптомы, как увеличение живота в объеме, его вздутие или быструю утомляемость с онкозаболеванием. А зря. Рак яичников не проявляется внезапно, он медленно прогрессирует, постепенно затрагивая окружающие органы», — пояснил врач.
К признакам, требующим внимания, относятся: периодические тянущие боли внизу живота без четкой цикличности, увеличение объема живота, метеоризм, чувство тяжести или сильная боль, регулярные запоры, учащенное мочеиспускание, асцит, частая рвота, быстрое насыщение даже от небольших порций еды. При сохранении таких симптомов дольше месяца, особенно у женщин 35–50 лет, необходимо срочно обратиться к гинекологу или онкогинекологу.
Для исключения заболевания Белков советует проходить ежегодное трансвагинальное УЗИ и сдавать анализы на онкомаркеры СА 125 и HE4.
«Наличие смешанных (кистозно-мягкотканных) новообразований яичников, выявленных по данным УЗИ или МРТ (с контрастным усилением), наряду с повышением уровня маркеров СА 125 и HE4, является ключевым при раке яичников.
Для женщин это такой же важный анализ, как простатоспецифический антиген (ПСА) для мужчин. 100 МЕ/мл и выше — это плохой сигнал, говорящий, что у пациентки онкопроцесс уже на самых активных стадиях. А уровень СА 125 чуть больше 30 МЕ/мл может определяться и при обычном воспалении в половых органах, не связанном с онкозаболеванием, или наличии доброкачественных новообразований. В спорных или сложных случаях врач назначает дополнительно МРТ или ПЭТ/КТ для более точного понимания природы новообразования», — сказал Белков.
Медик подчеркнул, что важно обращать внимание даже на небольшие изменения в самочувствии. Онконастороженность — это не паника, а ответственное отношение к здоровью. Своевременная диагностика гораздо эффективнее, чем лечение уже запущенного рака.