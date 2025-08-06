Медик рассказал, как распознать рак яичников среди типичных недомоганий

06 августа 2025, 13:30

Врач Белков заявил, что рак яичников нередко принимают за ПМС

Фото: Istock/Volha Rahalskaya

Рак яичников относится к числу наиболее коварных и опасных женских онкозаболеваний. Его проявления нередко маскируются под обычные недомогания. Женщины часто связывают регулярное вздутие или тянущие боли внизу живота с дисбактериозом или ПМС, тем самым упуская шанс на раннее выявление болезни.





О признаках, которые должны насторожить, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог, онкогинеколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Дмитрий Белков.





«Главная угроза в том, что женщины редко связывают такие симптомы, как увеличение живота в объеме, его вздутие или быструю утомляемость с онкозаболеванием. А зря. Рак яичников не проявляется внезапно, он медленно прогрессирует, постепенно затрагивая окружающие органы», — пояснил врач.

«Наличие смешанных (кистозно-мягкотканных) новообразований яичников, выявленных по данным УЗИ или МРТ (с контрастным усилением), наряду с повышением уровня маркеров СА 125 и HE4, является ключевым при раке яичников.

Для женщин это такой же важный анализ, как простатоспецифический антиген (ПСА) для мужчин. 100 МЕ/мл и выше — это плохой сигнал, говорящий, что у пациентки онкопроцесс уже на самых активных стадиях. А уровень СА 125 чуть больше 30 МЕ/мл может определяться и при обычном воспалении в половых органах, не связанном с онкозаболеванием, или наличии доброкачественных новообразований. В спорных или сложных случаях врач назначает дополнительно МРТ или ПЭТ/КТ для более точного понимания природы новообразования», — сказал Белков.