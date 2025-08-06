Кишечник — «второй мозг»: россиянам рассказали, как ЖКТ влияет на настроение и психику
Гастроэнтеролог рассказала, что проблемы с ЖКТ могут усилить симптомы депрессии
Раньше считалось, что здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) важно только для пищеварения. Однако последние исследования показывают, что кишечник напрямую связан с эмоциональным состоянием и работой мозга. Об этом рассказала гастроэнтеролог Александра Метелина.
В интервью «Известиям» Метелина рассказала, что учёные называют кишечник «вторым мозгом» — в его стенках находится более 100 миллионов нервных клеток, образующих энтеральную нервную систему. Она не только регулирует пищеварение, но и активно взаимодействует с головным мозгом через ось «кишечник – мозг».
«Если вы часто испытываете тревожность, раздражительность или апатию — возможно, дело не только в стрессе, но и в работе кишечника», — подчеркнула она.Метелина добавила, что дисбаланс микрофлоры может усиливать симптомы депрессии, тревожности и даже ухудшать память и концентрацию. Чтобы избежать этого, врачи рекомендуют употреблять не менее 50 разных продуктов в неделю.