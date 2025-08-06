Врачи предупредили об опасности полного отказа от жиров в рационе

06 августа 2025, 16:40

Фото: istockphoto / samael334

Популярность низкожировых диет в последние десятилетия вызывает серьёзные опасения у врачей. Педиатр, нутрициолог и эксперт компании SOLGAR Мария Куликова рассказала «Известиям», что полное исключение жиров из питания может привести к ряду неблагоприятных последствий для здоровья.





Жиры являются одним из трёх основных макронутриентов наряду с белками и углеводами и выполняют ряд критически важных функций. В частности, они обеспечивают организм энергией (9 ккал на грамм), участвуют в формировании клеточных мембран, необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E и K), а также играют ключевую роль в выработке половых гормонов, включая эстроген и тестостерон.



По словам эксперта, полное исключение жиров из рациона может привести к дефициту витаминов, сбоям в обмене веществ, кожным и гормональным проблемам, снижению иммунитета и даже ухудшению психоэмоционального состояния. Также возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и пищевых расстройств.



«Важно отметить, что жиры бывают как полезными, так и вредными. Полезными являются мононенасыщенные жиры: эти вещества содержатся в оливковом масле, авокадо, орехах и семенах. Они способствуют снижению уровня LDL (плохого холестерина) и повышению уровня HDL (хорошего холестерина). Еще одни полезные жиры – полиненасыщенные: включают омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые присутствуют в рыбьем жире, льняном семени, чиа и грецких орехах. Эти жиры поддерживают функционирование мозга и сердца», — подчеркнула специалист.

