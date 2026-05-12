В Подмосковье завершили отопительный сезон
Отопительный сезон 2025/2026 завершается в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Отключать отопление в регионе постепенно начали с 5 мая, а окончание процесса запланировано на сегодня, 12 мая. Такой подход помог избежать резкого перепада температуры в помещениях.
«После отключения в Московской области начнётся подготовка к новому отопительному сезону. Они включают профилактические работы на всех котельных, тепловых пунктах и тепловых сетях, а также масштабную модернизацию энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении.Большое внимание уделят цифровизации системы: на котельные установят датчики, которые будут передавать ключевую информацию в диспетчерские. Это позволит оперативнее реагировать на сбои.