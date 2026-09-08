В Госдуме напомнили, когда в российских домах появится отопление

08 сентября 2026, 10:34

Депутат Чаплин: отопление включат после пяти дней не выше +8°C

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что подачу тепла в жилые дома начинают после пяти дней со среднесуточной температурой не выше +8° C.