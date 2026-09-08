В Госдуме напомнили, когда в российских домах появится отопление
Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что подачу тепла в жилые дома начинают после пяти дней со среднесуточной температурой не выше +8° C.
По словам парламентария, дату запуска отопления определяет не календарь, а погода. После пяти холодных суток администрация города или района принимает постановление и утверждает порядок подключения зданий.
В первую очередь тепло направляют в больницы, детские сады и школы. Затем к системе подключают многоквартирные дома.
Чаплин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что с 1 сентября 2026 года для начала сезона дому потребуется паспорт готовности. Этот документ подтверждает исправность внутридомовых систем, проведение промывки и испытаний, проверку приборов учета, а также отсутствие нерешенных вопросов с долгами перед поставщиком ресурса.
Готовность объекта проверяет комиссия с участием представителей муниципалитета, теплоснабжающей организации и жилинспекции. Если управляющая компания не оформила паспорт в срок, жильцы могут подать коллективное обращение в организацию. При отсутствии ответа следует жаловаться в Государственную жилищную инспекцию.
Если город уже начал отопительный сезон, а в квартире сохраняется холод, собственникам советуют обратиться в управляющую компанию. Температура в жилых помещениях должна достигать минимум +18° C, в угловых комнатах — +20° C. При бездействии УК жалобу можно направить через ГИС ЖКХ или сервис обратной связи на «Госуслугах».
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