09 сентября 2026, 14:20

Фото: iStock/Marina11

В Подмосковье осенью температура может резко снизиться, но батареи в домах не всегда становятся тёплыми в тот же день. Причина может заключаться в погодных нормативах, поэтапном запуске котельных, ремонте теплосетей или неисправности внутри конкретного дома. Жителям важно знать, когда коммунальщики обязаны подать ресурс и куда обращаться при холоде в квартире. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда подают тепло в МКД и частных домах Куда обращаться, если отопление не дали Куда ещё пожаловаться, если в квартире нет тепла На сайте Госуслуг По телефону горячей линии Как быть, если отопления нет только у вас Как сохранить тепло в квартире до приезда специалистов

Когда подают тепло в МКД и частных домах

Куда обращаться, если отопление не дали

Фото: iStock/Lacheev

В управляющую компанию

В жилищную инспекцию

В Роспотребнадзор

Куда ещё пожаловаться, если в квартире нет тепла

На сайте Госуслуг

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

По телефону горячей линии

Как быть, если отопления нет только у вас

Фото: iStock/Kristina Maksymova

Как сохранить тепло в квартире до приезда специалистов