Россиянам рассказали, что должно лежать в рюкзаке при походе в лес
Спасатель Леонов: при походе в лес нужно брать телефон и свисток
Лето и осень — сезон «тихой охоты», но для спасателей это горячая пора. Только за прошлые выходные в Подмосковье нашли несколько десятков потерявшихся грибников. Как не пополнить печальную статистику и что делать, если лес вокруг стал чужим?
Депутат Госдумы, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов в беседе с «Радио 1» предупредил, что 92,6% самостоятельных попыток выбраться из леса заканчиваются провалом.
«С собой нужно иметь так называемый "рюкзак выживания": телефон — это не роскошь, а средство спасения. Его нужно полностью зарядить и взять собой, потому что если у вас есть связь, вы можете своевременно сообщить о том, что вы заблудились. Телефон кладите во внутренний карман, там, где потеплее. Таким образом он подольше сохранит зарядку. И обязательно берите с собой Powerbank», — посоветовал он.
Однако телефон — это лишь вершина айсберга. По словам эксперта, полный набор помещается в два кармана или на дно корзинки для грибов:
- Компас: за 3 минуты можно научиться им пользоваться;
- Спички или зажигалка: для костра, который становится главным источником тепла и сигналом для поисковиков;
- Свисток: голос очень быстро садится, особенно ночью, а вот свистеть можно достаточно долго, подавая таким образом сигналы спасателям;
- Литр воды и шоколадка: калорийный перекус, который не тянет карман, но даст энергию;
- Дождевик: одежда должна быть непромокаемой, чтобы не наступило переохлаждение организма.
«Одежда должна быть яркой. Многие любят ходить в лес в камуфляже, и их очень трудно визуально найти. Если не хотите с ним расставаться, возьмите недорогой светоотражающий жилет. В лесу ночью его видно метров за 200 в свете фонаря, а днём — метров за 100», — уточнил Леонов.