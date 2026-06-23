Россиянам рассказали, что должно лежать в рюкзаке при походе в лес

23 июня 2026, 13:58

Спасатель Леонов: при походе в лес нужно брать телефон и свисток

Фото: iStock/MilanMaksovic

Лето и осень — сезон «тихой охоты», но для спасателей это горячая пора. Только за прошлые выходные в Подмосковье нашли несколько десятков потерявшихся грибников. Как не пополнить печальную статистику и что делать, если лес вокруг стал чужим?





Депутат Госдумы, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов в беседе с «Радио 1» предупредил, что 92,6% самостоятельных попыток выбраться из леса заканчиваются провалом.





«С собой нужно иметь так называемый "рюкзак выживания": телефон — это не роскошь, а средство спасения. Его нужно полностью зарядить и взять собой, потому что если у вас есть связь, вы можете своевременно сообщить о том, что вы заблудились. Телефон кладите во внутренний карман, там, где потеплее. Таким образом он подольше сохранит зарядку. И обязательно берите с собой Powerbank», — посоветовал он.

Компас: за 3 минуты можно научиться им пользоваться;

за 3 минуты можно научиться им пользоваться; Спички или зажигалка: для костра, который становится главным источником тепла и сигналом для поисковиков;

для костра, который становится главным источником тепла и сигналом для поисковиков; Свисток: голос очень быстро садится, особенно ночью, а вот свистеть можно достаточно долго, подавая таким образом сигналы спасателям;

голос очень быстро садится, особенно ночью, а вот свистеть можно достаточно долго, подавая таким образом сигналы спасателям; Литр воды и шоколадка: калорийный перекус, который не тянет карман, но даст энергию;

калорийный перекус, который не тянет карман, но даст энергию; Дождевик: одежда должна быть непромокаемой, чтобы не наступило переохлаждение организма.

«Одежда должна быть яркой. Многие любят ходить в лес в камуфляже, и их очень трудно визуально найти. Если не хотите с ним расставаться, возьмите недорогой светоотражающий жилет. В лесу ночью его видно метров за 200 в свете фонаря, а днём — метров за 100», — уточнил Леонов.