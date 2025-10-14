Достижения.рф

Медведь оторвал голову пожилому грибнику во время похода в лес

Daily Mail: В Японии медведь убил 70-летнего грибника и оторвал ему голову
Фото: iStock/JMrocek

В японской префектуре Ивате медведь растерзал пожилого грибника. Об этом пишет издание Daily Mail.



Инцидент произошел 8 октября. Погибшему мужчине было чуть больше 70 лет. Он отправился в лес за грибами, однако не вернулся домой в обещанное время.

Для поисков мужчины сформировали специальную группу. Вскоре она обнаружила останки погибшего с характерными травмами, свидетельствующими о нападении медведя. Хищник зверски оторвал голову мужчины — ее нашли неподалеку от тела жертвы.

Трагический случай стал частью тревожной тенденции, которая заметна в Японии в этот год. Агрессия медведей возросла. С апреля по сентябрь текущего года в стране зафиксировали не менее 103 нападений этих хищников на людей.

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0