Медведь оторвал голову пожилому грибнику во время похода в лес
В японской префектуре Ивате медведь растерзал пожилого грибника. Об этом пишет издание Daily Mail.
Инцидент произошел 8 октября. Погибшему мужчине было чуть больше 70 лет. Он отправился в лес за грибами, однако не вернулся домой в обещанное время.
Для поисков мужчины сформировали специальную группу. Вскоре она обнаружила останки погибшего с характерными травмами, свидетельствующими о нападении медведя. Хищник зверски оторвал голову мужчины — ее нашли неподалеку от тела жертвы.
Трагический случай стал частью тревожной тенденции, которая заметна в Японии в этот год. Агрессия медведей возросла. С апреля по сентябрь текущего года в стране зафиксировали не менее 103 нападений этих хищников на людей.
