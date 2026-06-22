В Подмосковье спасли пожилого грибника, почти сутки проплутавшего по лесу

22 июня 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

73-летнего мужчину, отправившегося в лес за грибами и пропавшего почти на сутки, спасли работники Мособлпожспаса. Инцидент произошёл в районе деревни Малые Вязёмы Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» в двенадцатом часу ночи позвонила дочь пенсионера. Она рассказал, что отец утром ушёл за грибами и до сих пор не вернулся.





«Мобильного телефона у мужчины с собой не было, что усложняло задачу. Прибыв в предполагаемое место поисков, спасатели начали прочёсывать лес, работая на отклик. В поисках также приняли участие волонтёры «ЛизаАлерт», — говорится в сообщении.