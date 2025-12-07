Под Пушкино грибник увидел жуткий оранжевый «мозг»
Житель Подмосковья во время тихой охоты в лесу под Пушкино обнаружил нечто необычное: ярко-оранжевый сгусток, напоминающий студень или мозг.
Как выяснилось, это был гриб дрожалка оранжевая (Tremella mesenterica) — абсолютно безвредный и несъедобный представитель грибного царства, известный в Европе как «ведьмино масло» из-за своего яркого цвета и желатиновой текстуры.
Он действительно выглядит так, будто сделан из желатина, и обладает складчатой формой, напоминающей миниатюрные мозги человека. Гриб растет не на земле, а на старых ветках и пнях лиственных деревьев.
Интересно, что его можно встретить не только осенью, но и зимой и весной: при морозах он замерзает, но в оттепель «оживает» вновь.
С дрожалкой оранжевой связывают множество старинных суеверий. В прошлом в Европе считали, что если этот гриб появлялся на стенах дома или заборе, то это свидетельствовало о наведенной порче на жильцов. Чтобы снять проклятие, гриб следовало проткнуть.
В Швеции его сжигали для отпугивания злых духов, а в Средние века люди полагали, что это кусочки света упавших звезд.
