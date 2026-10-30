Россиянам рассказали, что на самом деле помогает не стареть

30 октября 2026, 13:28

Диетолог Королева: активность и любопытство к жизни помогают не стареть

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Что если главный страх современного человека — не смерть, а старость? Пока одни тратят состояния на антивозрастные процедуры, другие избегают зеркал и дней рождения. Старение пугает нас больше, чем многие кризисы, — и это не случайно: за страхом перед возрастом скрывается целый комплекс причин, от культурных стереотипов до личных травм.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что универсального продукта, который замедляет старение, не существует.





«Старение определяет характер человека и состояние его здоровья — активность, работоспособность, уровень жизненной энергии. Всё это имеет отношение к тому, что называется быстрым, или преждевременным, старением», — сказала она.

«Мы можем профилактировать преждевременное старение организма не только натуральными продуктами питания, но и активностью, восприятием жизни. Питание — лишь одна из составляющих. Тут важно, с кем человек общается, живёт, какие книги читает, в каком работает коллективе — всё имеет значение. Какой он сам, какой у него уровень энергии. От этого зависит молодость и уровень заряженности человека», — перечислила эксперт.

«Молодость — это не цифра в паспорте, а совокупность здоровья, активности, окружения и любопытства к жизни», — резюмировала собеседница.