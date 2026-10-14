«Старость пришла»: Маша Малиновская призналась в ежедневном стрессе из-за внешности

14 октября 2026, 21:23

Маша Малиновская скучает по себе в 30 лет и мечтает о стилисте уровня Зендеи

Маша Малиновская (Фото: Instagram* / @malinovskaya_tv)

Маша Малиновская призналась, что переживает из-за возрастных изменений и порой испытывает стресс, рассматривая себя в зеркале. Об этом сообщает «Газета.Ru».





По словам телеведущей, её отношение к собственной внешности зависит от настроения: иногда она довольна отражением, а иногда ей кажется, что молодость уже позади.





«Бывают дни, когда понимаешь, что старость пришла. И эта тревога каждый день. У меня кортизоловый токсикоз», — поделилась Малиновская.