«Старость пришла»: Маша Малиновская призналась в ежедневном стрессе из-за внешности
Маша Малиновская скучает по себе в 30 лет и мечтает о стилисте уровня Зендеи
Маша Малиновская призналась, что переживает из-за возрастных изменений и порой испытывает стресс, рассматривая себя в зеркале. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам телеведущей, её отношение к собственной внешности зависит от настроения: иногда она довольна отражением, а иногда ей кажется, что молодость уже позади.
«Бывают дни, когда понимаешь, что старость пришла. И эта тревога каждый день. У меня кортизоловый токсикоз», — поделилась Малиновская.Своим самым комфортным периодом она считает 30-летие, когда нравилась себе гораздо больше. Телеведущая также отметила, что после 40 лет стала особенно остро воспринимать возрастные перемены. Она убеждена, что женская молодость скоротечна, и признаётся, что эта мысль вызывает у неё беспокойство.
Помимо переживаний о внешности, Малиновская рассказала о сложностях с подбором образов для светских мероприятий. Сейчас она самостоятельно выбирает наряды, поскольку прежний опыт сотрудничества с телевизионными стилистами оказался для неё крайне неприятным. В будущем звезда хотела бы найти профессионала высокого уровня — такого, как стилист, работающий с Зендеей.