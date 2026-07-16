Проект «Активное долголетие» привлёк 835 000 жителей Подмосковья
Губернаторский проект «Активное долголетие» объединил уже 835 000 участников. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
Проект дарит старшему поколению положительные эмоции, здоровье, расширяет кругозор.
«Нашему проекту уже почти семь лет. Сегодня в нём участвуют 835 000 человек – на 67% больше, чем годом ранее. Во всех городских округах работают клубы, где доступно 31 направление – от спорта и творчества до курсов цифровой грамотности и работы с нейросетями. Нашей самой старшей участнице, Елене Людвиговне Резниковой из Пущина, 99 лет, и она наравне со всеми осваивает новое. Это и есть «Активное долголетие», – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.В министерстве подчеркнули, что в регионе работают 68 клубов, ими охвачены все городские округа. Проект предлагает бесплатные занятия, среди которых каждый может найти что-то по душе. Кроме того, пенсионерам предлагают 75 экскурсионных маршрутов по интересным местам Подмосковья.
Стать участником проекта могут мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, а также жители, вышедшие на пенсию за выслугу лет и имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье.
Всю информацию о проекте можно найти на портале.