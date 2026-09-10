В Клину стартовал сезон вакцинации от гриппа
В медучреждения Клина поступила первая партия вакцины против гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как напомнили врачи, прививка не просто снижает риск заболеть, но и значительно уменьшает вероятность тяжёлого течения болезни и опасных осложнений.
Это особенно актуально для детей, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Для них грипп часто становится серьёзным испытанием. Между тем сейчас в регионе начинается подъём сезонной заболеваемости.
«Сделать прививку можно без лишних сложностей. Система пунктов вакцинации в округе выстроена так, чтобы охватить как можно больше людей, в том числе тех, кто живёт в отдалённых населённых пунктах», – рассказала заместитель главврача Клинской больницы Юлия Макаренко.Перед вакцинацией каждого пациента осматривает врач. Это поможет убедиться, что у человека нет противопоказаний, а самочувствие позволяет сделать прививку.