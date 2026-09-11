В Приморье врачи вернули к жизни пациентку после страшной аварии
Врачи владивостокской клинической больницы №2 поставили на ноги и вернули к жизни пациентку после тяжёлой дорожной аварии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Минздрав Приморья».
Пострадавшая поступила к медикам с сочетанной политравмой, черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. Две недели она провела в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), после чего её перевели в отделение реабилитации.
По словам заведующей этим отделением Анастасии Колесниковой, состояние пациентки оставалось тяжёлым: когнитивные функции снизились, речь пострадала. Более того, женщина была эмоционально опустошена. Она лежала, глядя в одну точку, не могла есть и обслуживать себя.
Специалисты сделали ставку не только на лекарства и лечебную физкультуру, но и на постоянный контакт. Они подключили мелкую моторику: вязание, сборку пазлов, раскрашивание картинок. Это помогало пациентке формировать новые нейронные связи.
За 18 дней речь женщины улучшилась, появился интерес к жизни, возникли вопросы к врачам. К моменту выписки пациентка передвигалась по отделению самостоятельно. Врачи подчеркнули, что организм обладает огромным потенциалом к восстановлению, если вовремя направить его силы в нужное русло.