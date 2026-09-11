В Приморье врачи вернули к жизни пациентку после страшной аварии

11 сентября 2026, 05:40

Врачи Владивостока вернули к жизни пациентку после страшной аварии

Фото: iStock/wutwhanfoto

Врачи владивостокской клинической больницы №2 поставили на ноги и вернули к жизни пациентку после тяжёлой дорожной аварии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Минздрав Приморья».





Пострадавшая поступила к медикам с сочетанной политравмой, черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. Две недели она провела в реанимации на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), после чего её перевели в отделение реабилитации.



По словам заведующей этим отделением Анастасии Колесниковой, состояние пациентки оставалось тяжёлым: когнитивные функции снизились, речь пострадала. Более того, женщина была эмоционально опустошена. Она лежала, глядя в одну точку, не могла есть и обслуживать себя.



