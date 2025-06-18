Россиянам рассказали, как быстро похудеть перед отпуском

18 июня 2025, 11:39

Диетолог Писарева: нужно снижать вес с помощью корректировки питания, а не диеты

Фото: iStock/Prostock-Studio

Лето — сезон отпусков и поездок на море. В связи с этим многие желают экстренно преобразить свою фигуру, скинув лишние килограммы.





Диетолог-нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Радио 1» отметила, что, с медицинской точки зрения, резкое похудение для организма неорганично и вызывает огромный стресс.





«Все экстренно потерянные килограммы потом быстро возвращаются, и наступает жор. Поэтому есть вероятность, что при таком подходе наберется больше, чем скинуто. Нельзя следовать экстремальным диетам», — сказала эксперт.

«Если вы пили мало воды или газированные напитки, то стоит вернуться к чистой воде. В нее для вкуса и запаха можно добавить мяту. Также следует исключить все мучное и фастфуд, какие-то перекусы и быструю еду. Лучше употреблять домашнюю еду с простым составом», — объяснила диетолог.

«Начните с увеличения шагов в день: 10−12 тысяч достаточно. Также можно 2-3 раза в неделю заниматься конкретным видом спорта: плаванием, теннисом, бегом, скандинавской ходьбой», — посоветовала Писарева.