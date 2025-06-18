Диетолог рассказала, кому противопоказано употреблять клубнику

18 июня 2025, 10:51

Диетолог Королева: клубнику нельзя употреблять людям с аллергией на березу

Фото: iStock/Josie Elias

Клубника — любимый летний продукт многих россиян, однако зачастую излишнее потребление этой ягоды становится угрозой для здоровья.





Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» предупредила, что от потребления клубники следует отказаться людям, которые не переносят пыльцу березы.





«При наличии такого иммунного ответа клубника может поддержать аллергическую реакцию и создать определенные проблемы для человека. Людям с подобными сложностями лучше избегать этой ягоды», — сказала она.

«Спровоцировать в нас какие-то острые заболевания ягода не способна, если она тщательно промыта и наполнена живительной влагой природного происхождения, то есть имеет натуральный состав», — отметила диетолог.

«Стоит запрашивать документы на рынке об источнике происхождения той или иной ягоды, смотреть на нее со всех сторон, крутить в своих руках, проверять на плотность и быть бдительными», — предупредила специалист.