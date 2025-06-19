Диетолог рассказала, какой квас считается полезным и чем отличается от подделки

19 июня 2025, 10:31

Диетолог Верченова: настоящий квас отличается от подделки способом приготовления

Фото: iStock/Mariia Klymenko

Летом в России особенно пользуется популярностью квас. Однако вокруг пользы этого прохладного напитка ходит множество споров: одни утверждают о вреде сахара внутри продукта, а кто-то отмечает, что стоит слушать свои желания и не отказываться от сладкого удовольствия.





Консультант по организации правильного питания Мария Верченова в беседе с «Радио 1» рассказала, что наличие сахара в квасе зависит от технологии его приготовления.





«В квасе, действительно, высокий гликемический индекс, но весь сахар там уже перебродил. Если мы говорим о нормальном квасе, а не о синтезированном», — сказал она.

«Водку тоже делают на сахаре, но в итоге он растворяется. Здесь нужно знать технологию приготовления, потому что есть газированный напиток со вкусом кваса, а есть квас как продукт брожения — это два разных вида. И в продукте брожения весь сахар вырабатывается. Исходно там кругом вода, сахар и дрожжи, но технологии разные», — сообщила Верченова.