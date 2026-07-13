Россиянам рассказали, как боевики и триллеры действуют на психику

13 июля 2026, 18:22

Психиатр Теслер: боевики и триллеры снимают уровень напряжения

Фото: iStock/FOTOKITA

Споры о том, превращают ли экранные перестрелки и погони обычного зрителя в агрессора, ведутся десятилетиями. Одни исследования пугают ростом жестокости среди молодежи, другие уверяют, что кино служит безопасной «прививкой» от реального насилия. Так выполняют ли боевики роль психологической разрядки или же незаметно стирают грань между вымыслом и реальностью?





Сексолог, психиатр, академик Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что просмотр контента не означает перенесение его в реальность.





«Люди смотрят триллеры или боевики, но это не значит, что они становятся агрессивными. Потому что я помню, что в советские времена было много статей на тему того, что боевики повышают агрессивность. Нет, это не связано с реальностью», — отметил он.