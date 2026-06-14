Психиатр рассказал, о чем говорят страхи змей и высоты

14 июня 2026, 07:40

Сергиевич: страхи змей и высоты не говорят о наличии у человека расстройств

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Обычные специфические фобии часто не являются признаком психического расстройства, а скорее представляют собой естественные защитные реакции организма. Об этом рассказал РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.