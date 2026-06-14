Психиатр рассказал, о чем говорят страхи змей и высоты
Обычные специфические фобии часто не являются признаком психического расстройства, а скорее представляют собой естественные защитные реакции организма. Об этом рассказал РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
Он подчеркнул, что тревожные состояния в психоэмоциональной сфере являются естественными защитными реакциями организма, помогающими адаптироваться к жизненным ситуациям и избегать потенциальных угроз. По словам медика, при усилении невротических проявлений фобии также обостряются.
В качестве примера навязчивых страхов Сергиевич привёл ипохондриков, у которых отсутствуют медицинские заболевания, но которые из-за тревоги о том, что врачи недостаточно тщательно проводят обследование, могут испытывать психосоматические симптомы: боли, головокружение, слабость в ногах.
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