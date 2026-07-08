«Очень возбуждают»: сексолог раскрыл, почему силиконовые губы так притягивают мужчин

08 июля 2026, 12:08

Сексолог Денисов-Мельников: Поцелуй силиконовыми губами возбуждает мужчин

Фото: iStock/Elena Safonova

Поцелуй силиконовыми губами ощущается мужчинами ярче и очень их возбуждает, даже если они в этом не признаются. Об этом рассказал клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников.





В разговоре с изданием «Абзац» эксперт уточнил, что увеличенные губы более яркие и упругие, поэтому поцелуй ими воспринимается более сексуально. А если они сделаны хорошо, остались подвижными, естественными, но более пухлыми, то очень возбуждают мужчин.





«Мужчины часто говорят, что им нравятся натуральные женщины, но на самом деле многих пленят хорошо сделанные улучшения, которые они просто не распознали или не признают. То есть им не мешает филлер. Аккуратные увеличенные губы — это вполне сексуально, а вот перекачанные могут быть слегка комичны», – отметил Денисов-Мельников.