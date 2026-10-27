Россиянам рассказали, как бороться с осенней хандрой с помощью нескольких продуктов

27 октября 2026, 10:19

Доцент Колтыгина: при осенней хандре помогут курага, инжир, мед, лимон

Фото: iStock/Dima Berlin

За окном всё серое и мокрое, а рука так и тянется к чему-нибудь калорийному и сладкому? Это не слабость, а естественная реакция организма на нехватку солнца. Как пережить осень без вреда для фигуры и здоровья — и что должно быть на тарелке, чтобы не хотелось «заедать» тоску?





Доцент факультета комплексной безопасности и военно-патриотического воспитания РГПУ им. А. И. Герцена Елена Колтыгина в беседе с «Радио 1» для натуральной поддержки тонуса предложила приготовить восточную смесь из семи компонентов: кураги, чернослива, грецких орехов, фиников, инжира, меда и лимона.





«Ингредиенты промывают, ошпаривают кипятком и перекручивают. Готовую массу хранят в холодильнике в закрытой банке и едят во время перекусов. Чтобы быстро вернуть концентрацию, можно съесть банан, сыр или качественный шоколад. При дневном свете эти продукты стимулируют выработку серотонина — нейромедиатора, влияющего на настроение», — сказала она.

«В советские годы врачи советовали увеличивать калорийность рациона на 10% для обогрева тела. Сегодня люди носят теплые вещи и живут в отапливаемых квартирах. Старая привычка есть больше жирной пищи в холода приводит лишь к лишнему весу», — отметила эксперт.