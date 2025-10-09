Россиянам рассказали, как есть овощи и ягоды круглый год и сохранять витамины

09 октября 2025, 10:57

Нутрицолог Панова: овощи и ягоды сохраняют витамины в заморозке

Фото: iStock/Katelin Kinney

Многие жалуются на безвкусные зимние помидоры, забывая о простом правиле — есть продукты в их сезон. Но как обеспечить себя витаминами осенью и зимой?





Нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова в эфире «Радио 1» рассказала, что причина плохого вкуса овощей и фруктов именно в их несезонности, но тогда на помощь приходит заморозка.





«Чтобы, например, помидор был вкусным, он должен содержать всё то, что ему давало солнце. Это не всегда там есть, но для нас выход — покупать замороженные или консервированные в сезон продукты. Например, нарезанные помидоры в упаковке, которые заготавливаются в правильный сезон и сохраняют все полезные свойства», — отметила она.

«Когда мы заболеваем, витамин С с цинком помогают, наградив организм ударной дозой необходимых для иммунитета веществ», — объяснила собеседница.

«Сахар — самый большой бич нашего времени, который провоцирует воспалительные процессы в организме. Чтобы сделать запасы на зиму, достаточно иметь морозилку. И так вы сможете получать витамины круглый год естественным путем», — заключила нутрициолог.