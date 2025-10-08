Диетолог раскрыла пользу облепихи для женщин старше 50 лет
Диетолог Редина: облепиха поддерживает молодость кожи и укрепляет иммунитет
Облепиха помогает укрепить иммунитет в преддверии сезона простуд, а также продлить молодость. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина.
По словам эксперта, эта ягода содержит большое количество витаминов и питательных веществ.
«Облепиха богата магнием, кальцием, калием, железом, аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами. В ней содержится огромное количество витаминов: А, В3, В6, В9 и С. Эта ягода оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие», — уточнила Редина в беседе с «Вечерней Москвой».
Она добавила, что облепиха способствует выработке коллагена и особенно полезна женщинам старше 50 лет, поскольку поддерживает молодость кожи, укрепляет волосы и ногти.
Редина уточнила, что людям с язвой желудка, сахарным диабетом, камнями в почках и панкреатитом стоит исключить облепиху из своего рациона.
В свою очередь врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала «Газете.Ru», что чай с облепихой и имбирём укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и снимает усталость.
«Чай используется как согревающий и укрепляющий напиток в сезон простуд. Облепиха богата витамином С, что укрепляет иммунитет. Обладает антиоксидантным действием, снижает уровень воспаления. Имбирь содержит гингерол и шогаол, обладающие противовоспалительными и антибактериальными свойствами», — отметила врач.
По её словам, такой чай способен облегчить боль в горле, улучшить пищеварение и стимулировать секрецию желудочного сока и желчи.
Гузман добавила, что облепиха и имбирь усиливают полезные свойства друг друга, замедляют процессы старения и снижают риск развития хронических заболеваний.