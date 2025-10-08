Диетолог раскрыла пользу облепихи для женщин старше 50 лет

08 октября 2025, 22:03

Диетолог Редина: облепиха поддерживает молодость кожи и укрепляет иммунитет

Фото: iStock/AlinaTraut

Облепиха помогает укрепить иммунитет в преддверии сезона простуд, а также продлить молодость. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина.





По словам эксперта, эта ягода содержит большое количество витаминов и питательных веществ.





«Облепиха богата магнием, кальцием, калием, железом, аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами. В ней содержится огромное количество витаминов: А, В3, В6, В9 и С. Эта ягода оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие», — уточнила Редина в беседе с «Вечерней Москвой».

«Чай используется как согревающий и укрепляющий напиток в сезон простуд. Облепиха богата витамином С, что укрепляет иммунитет. Обладает антиоксидантным действием, снижает уровень воспаления. Имбирь содержит гингерол и шогаол, обладающие противовоспалительными и антибактериальными свойствами», — отметила врач.