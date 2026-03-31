Россиянам рассказали как изменились правила единого пособия для многодетных

31 марта 2026, 17:20

Депутат Канчели: дельта в 10% помогает в назначении пособий многодетным семьям

Фото: iStock/Elena Gromova

С 1 апреля вступили в силу изменения в правилах назначения единого пособия для многодетных семей. Теперь появилась возможность сохранить выплату даже в случае, если их доход превышает установленный прожиточный минимум.





Многодетная мать, эксперт комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Канчели в беседе с «Радио 1» пояснила, что ранее основанием для отказа в назначении пособия могло стать даже незначительное превышение дохода над прожиточным минимумом.





«Совокупный доход семьи немного превышал прожиточный минимум, который положен на каждого человека. И бывала разница незначительная, начиная от 100 рублей и заканчивая тысячей. Людям отказывали в назначении пособий», — сказала она.

«Какими бы полномочиями мы ни обладали, решить такую проблему мы не могли. Это строго законодательно было прописано. Если больше прожиточного минимума — никак нельзя было эту проблему поправить. А изменения коснулись порога превышения дохода, при котором семья сохраняет право на пособие. Дельта в 10% дает возможность назначения пособий. Было разумно оставлять именно дельту, потому что у всех регионов разные суммы, в семьях разное количество людей», — объяснила Канчели.

«Не надо через три, через полгода идти — сразу на год. Новый порядок начнет действовать с 1 апреля. Изменения затронут более 70 000 многодетных семей, в которых воспитываются свыше 230 000 детей», — резюмировала собеседница.