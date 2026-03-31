Россиянам рассказали как изменились правила единого пособия для многодетных
Депутат Канчели: дельта в 10% помогает в назначении пособий многодетным семьям
С 1 апреля вступили в силу изменения в правилах назначения единого пособия для многодетных семей. Теперь появилась возможность сохранить выплату даже в случае, если их доход превышает установленный прожиточный минимум.
Многодетная мать, эксперт комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Канчели в беседе с «Радио 1» пояснила, что ранее основанием для отказа в назначении пособия могло стать даже незначительное превышение дохода над прожиточным минимумом.
«Совокупный доход семьи немного превышал прожиточный минимум, который положен на каждого человека. И бывала разница незначительная, начиная от 100 рублей и заканчивая тысячей. Людям отказывали в назначении пособий», — сказала она.
Эксперт отметила, что действовавший порядок не позволял изменить решение специалистам на местах.
«Какими бы полномочиями мы ни обладали, решить такую проблему мы не могли. Это строго законодательно было прописано. Если больше прожиточного минимума — никак нельзя было эту проблему поправить. А изменения коснулись порога превышения дохода, при котором семья сохраняет право на пособие. Дельта в 10% дает возможность назначения пособий. Было разумно оставлять именно дельту, потому что у всех регионов разные суммы, в семьях разное количество людей», — объяснила Канчели.Она добавила, что также был установлен срок, на который продлевается выплата после подтверждения права, что очень удобно.
«Не надо через три, через полгода идти — сразу на год. Новый порядок начнет действовать с 1 апреля. Изменения затронут более 70 000 многодетных семей, в которых воспитываются свыше 230 000 детей», — резюмировала собеседница.