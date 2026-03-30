В Подмосковье многодетные семьи смогут получить 300 тысяч рублей
Молодые семьи из Подмосковья, ожидающие третьего или последующего ребенка, смогут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, пишет РИА Новости.
Помощь предназначена для семей до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка. В 2026 году такую поддержку уже получили 544 молодых семьи, а в 2025 году ее оформили почти 3 тысячи семей. Эта мера позволяет родителям решать важные вопросы, такие как покупка необходимых вещей или улучшение жилищных условий.
Брынцалов подчеркнул, что поддержка многодетных семей в Подмосковье постоянно совершенствуется. Депутаты «Единой России» еженедельно проводят приемы жителей, чтобы услышать их запросы и разработать дополнительные меры поддержки.
