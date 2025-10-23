Достижения.рф

Путин заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел первое заседание Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, где заявил о необходимости, что многодетные семьи должны стать нормой для страны.



Глава государства подчеркнул, что поддержка семей остается безусловным приоритетом в сфере демографии. По его словам, все больше граждан хотят иметь трех и более детей, и государство должно создать для этого все условия — от финансовой помощи до развития социальной инфраструктуры.

Он также отметил важность комплексного подхода к решению демографический задач, включающего доступное жилье, образование, медицину и развитие детских программ в регионах.

«Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», — сказал Путин.
Лидия Пономарева

