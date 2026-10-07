Россиянам рассказали, как легче пережить магнитные бури
Врач Лапа: во время магнитных бурь нужно уменьшить количество новостей
Мощные магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. По словам специалистов, текущая неделя началась с роста солнечной активности. Как помочь своему организму пережить природные явления?
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» отметила, что магнитная буря — не повод отменять жизнь. Главное правило, о котором стоит помнить с самого утра, — не накручивать себя.
«Начинать день нужно с заботы о себе, а не с чтения тревожных заголовков. Нужно продолжать жить своей спокойной жизнью. Залог хорошего самочувствия в день магнитной бури — полноценный сон накануне и размеренное утро», — сказала она.
По словам эксперта, не стоит менять привычный уклад или вводить резкие привычки.
«Если накануне мы спокойно легли спать, выспались, проснулись, выпили любимую воду, чашечку кофе, съели любимую кашку, то жизнь будет обычной. Ключевой момент — не перегружать организм. В день бури лучше отказаться от интенсивных тренировок, спешки и резких физических нагрузок. Вместо этого — прогулки и лёгкая активность», — объяснила врач.
Лапа подчеркнула, что необходимо ограничить информационный шум, который мешает жить нормальной жизнью.
«Спокойствие, размеренность и забота о себе — лучшая профилактика в дни геомагнитных колебаний», — резюмировала собеседница.