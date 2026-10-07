Россиянам рассказали, как легче пережить магнитные бури

07 октября 2026, 15:47

Врач Лапа: во время магнитных бурь нужно уменьшить количество новостей

Фото: iStock/ Ghulam Hussain

Мощные магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в пятницу. По словам специалистов, текущая неделя началась с роста солнечной активности. Как помочь своему организму пережить природные явления?





Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» отметила, что магнитная буря — не повод отменять жизнь. Главное правило, о котором стоит помнить с самого утра, — не накручивать себя.





«Начинать день нужно с заботы о себе, а не с чтения тревожных заголовков. Нужно продолжать жить своей спокойной жизнью. Залог хорошего самочувствия в день магнитной бури — полноценный сон накануне и размеренное утро», — сказала она.

«Если накануне мы спокойно легли спать, выспались, проснулись, выпили любимую воду, чашечку кофе, съели любимую кашку, то жизнь будет обычной. Ключевой момент — не перегружать организм. В день бури лучше отказаться от интенсивных тренировок, спешки и резких физических нагрузок. Вместо этого — прогулки и лёгкая активность», — объяснила врач.

«Спокойствие, размеренность и забота о себе — лучшая профилактика в дни геомагнитных колебаний», — резюмировала собеседница.