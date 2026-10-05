Терапевт назвала причину снижения памяти в молодом возрасте
Снижение памяти в молодом возрасте чаще всего связано с нарушениями в работе организма и образом жизни. Об этом сообщила врач-терапевт Юлия Кондальская, передает RT.
По словам специалиста, не следует сразу списывать снижение памяти у молодых людей на необратимые изменения в мозге. Зачастую причиной таких нарушений становятся метаболические и функциональные расстройства, вызванные стрессом и образом жизни, а не нейродегенеративные заболевания, отметила Кондальская.
Терапевт добавила, что к проблемам с памятью могут приводить нарушения сна, хронический стресс, многозадачность и избыток информации. Кондальская рекомендовала для улучшения когнитивных функций спать 7-10 часов в сутки, заниматься физической активностью и отказаться от курения.
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