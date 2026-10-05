Терапевт назвала причину снижения памяти в молодом возрасте

05 октября 2026, 08:13

Врач Кондальская: Снижение памяти у молодых людей чаще связано с образом жизни

Фото: iStock/Ekaterina Chizhevskaya

Снижение памяти в молодом возрасте чаще всего связано с нарушениями в работе организма и образом жизни. Об этом сообщила врач-терапевт Юлия Кондальская, передает RT.