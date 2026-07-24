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Вторая за месяц магнитная буря обрушилась на Землю

Фото: iStock/murat4art

Учёные зафиксировали на Земле вторую за месяц магнитную бурю. Она может продлиться до середины дня 24 июля. Такую информацию предоставили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.



В сообщении учёных отмечается, что магнитосфера Земли отреагировала на пребывание в возмущённой плазме корональной дыры. В результате графики геомагнитных индексов окрасились в красный цвет, а магнитная буря началась примерно два-три часа назад.

Специалисты подчёркивают, что явление не является рекордным. Его уровень оценивается как G1, то есть минимальный. Аналогичную по силе магнитную бурю жители Земли могли ощутить в конце июня.

Александр Огарёв

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