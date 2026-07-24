Вторая за месяц магнитная буря обрушилась на Землю
Учёные зафиксировали на Земле вторую за месяц магнитную бурю. Она может продлиться до середины дня 24 июля. Такую информацию предоставили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
В сообщении учёных отмечается, что магнитосфера Земли отреагировала на пребывание в возмущённой плазме корональной дыры. В результате графики геомагнитных индексов окрасились в красный цвет, а магнитная буря началась примерно два-три часа назад.
Специалисты подчёркивают, что явление не является рекордным. Его уровень оценивается как G1, то есть минимальный. Аналогичную по силе магнитную бурю жители Земли могли ощутить в конце июня.
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