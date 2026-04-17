В Центральной России в ближайшие 48 часов начнется магнитная буря
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о магнитной буре уровня «G2», ее ждут в Центральной России в ближайшие 48 часов. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, причиной станет высокоскоростной солнечный ветер. Космическая погода начнет влиять на регион уже совсем скоро. Синоптик отметил, что Земля медленно и уверенно входит в один из самых активных геомагнитных периодов года. На этом фоне возмущения магнитного поля могут происходить чаще.
У людей магнитные бури могут сопровождаться ухудшением самочувствия, особенно у метеочувствительных и пожилых, а также у тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. В такие дни некоторые жалуются на головную боль, слабость, скачки артериального давления, раздражительность, сонливость или, наоборот, бессонницу.
