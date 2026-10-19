«Ещё больший шок»: Россиянам рассказали, как листание видео в соцсетях влияет на тело

19 октября 2026, 13:13

Психолог Касимова: листание видео в соцсетях говорит о нервном истощении

Фото: iStock/simpson33

Психосоматика перестала быть эзотерическим понятием и стала объектом пристального изучения нейробиологов и врачей. Мы привыкли считать, что разум и тело — две параллельные реальности, но современные исследования доказывают: это единая, сложно организованная система. Как именно наши мысли, стресс и эмоциональный фон влияют на физическое здоровье, и почему лечить тело без учета состояния психики зачастую бесполезно?





Психолог, телесно-ориентированный терапевт София Касимова в беседе с «Радио 1» отметила, что тело и психика связаны напрямую: например, отсутствие завтрака в первые 30 минут после пробуждения приводит к росту кортизола в течение дня.





«Отсюда появляются тремор и тревога во второй половине дня, а тело накапливает воду из-за режима SOS», — сказала она.

«Если вы не засыпаете без снотворных, магния или алкоголя — у вас истощение нервной системы. Ещё один маркер — вечернее листание видео в соцсетях или чтение новостей после работы. Тело не восстанавливается, и все, что ему остается, — накапливать воду, чтобы хоть как-то себя спасти», — объяснила Касимова.

«В причинах отеков нужно разбираться: смотреть на свою рутину, питание, образ жизни. Здесь необходим комплексный подход. Если внести пару правок в обычный режим, то через пару недель вы можете почувствовать энергичность, наполненность и внутреннюю стабильность», — посоветовала психолог.