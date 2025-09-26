Россиянам рассказали, как мобильные игры влияют на психику детей

26 сентября 2025, 11:21

Эксперт «Роскачества» Кузьменко: мобильные игры искажают восприятие мира ребенка

Фото: iStock/ajijchan

В Пакистане подростка приговорили к четырём пожизненным срокам за убийство семьи после ссоры из-за компьютерной игры PUBG. По версии следствия, Али страдал от сильной игровой зависимости. В постановлении суда отмечается, что преступление «вызвано одержимостью, когда игра стала сильнее семейных уз».





Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко в беседе с «Радио 1» предупредил, что у детей формируется неверное восприятие мира, а сама индустрия скатилась до «казино с видом милой игры».



По словам эксперта, в традиционных играх у ребенка формируется важная связь «я делаю — у меня получается», а в «мобильном мире» это разрушается.





«У детей этот механизм не формируется. То есть, ребенок получает то, за что может заплатить. Таким образом, стирается понятие ценности и формируется неверный механизм восприятия мира, который впоследствии может привести к лудомании», — заявил Кузьменко

«Игроки сами понимают, что отрасль давно превратилась в казино с видом милой онлайн-игры», — поделился Сергей Кузьменко.