Россиянам рассказали, как мобильные игры влияют на психику детей
Эксперт «Роскачества» Кузьменко: мобильные игры искажают восприятие мира ребенка
В Пакистане подростка приговорили к четырём пожизненным срокам за убийство семьи после ссоры из-за компьютерной игры PUBG. По версии следствия, Али страдал от сильной игровой зависимости. В постановлении суда отмечается, что преступление «вызвано одержимостью, когда игра стала сильнее семейных уз».
Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко в беседе с «Радио 1» предупредил, что у детей формируется неверное восприятие мира, а сама индустрия скатилась до «казино с видом милой игры».
По словам эксперта, в традиционных играх у ребенка формируется важная связь «я делаю — у меня получается», а в «мобильном мире» это разрушается.
«У детей этот механизм не формируется. То есть, ребенок получает то, за что может заплатить. Таким образом, стирается понятие ценности и формируется неверный механизм восприятия мира, который впоследствии может привести к лудомании», — заявил Кузьменко
Он добавил, что манипулятивные техники универсальны и не зависят от платформы — одинаково работают как на Android и iOS, так и на ПК. Ключевой тенденцией становится растущая осведомленность самих игроков.
«Игроки сами понимают, что отрасль давно превратилась в казино с видом милой онлайн-игры», — поделился Сергей Кузьменко.