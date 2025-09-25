Подросток расстрелял семью после нервного срыва из-за компьютерной игры

25 сентября 2025, 16:02

В Пакистане подросток убил мать, брата и сестёр после ссоры из-за игры PUBG

Фото: iStock/Sabrina Bracher

В Пакистане подростка приговорили к четырём пожизненным срокам за убийство семьи после ссоры из-за компьютерной игры PUBG. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».