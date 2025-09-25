Подросток расстрелял семью после нервного срыва из-за компьютерной игры
В Пакистане подростка приговорили к четырём пожизненным срокам за убийство семьи после ссоры из-за компьютерной игры PUBG. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Пакистанский суд приговорил 18-летнего Зейна Али к четырем пожизненным срокам – по 25 лет каждый – за убийство матери, брата и двух сестёр. На момент преступления, совершенного в Лахоре, ему было 14 лет, поэтому смертная казнь заменена длительным тюремным заключением.
По версии следствия, Али страдал от сильной игровой зависимости. В постановлении суда отмечается, что преступление «вызвано одержимостью, когда игра стала сильнее семейных уз».
Трагедия произошла после того, как подросток несколько часов подряд играл в PUBG, промахнулся по цели и получил выговор от матери. В состоянии нервного срыва он взял пистолет, принадлежавший семье, и застрелил спавших мать, старшего брата и двух младших сестёр.
После убийства Али выбросил оружие в канализацию, однако позже признался в содеянном полиции.
Психолог Мухаммад Али Хан в комментарии VICE World News предположил, что у подростка могли быть скрытые психические расстройства. Среди возможных диагнозов он назвал психотический срыв, проблемы с контролем гнева, депрессию, биполярное расстройство или расстройство контроля импульсов.
Читайте также: